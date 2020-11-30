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Dünya

DEAŞ'ın harabeye çevirdiği Musul müzesi 6 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı

Haziran 2014'te Irak'ın Musul kentine giren terör örgütü DEAŞ'ın neredeyse yüzde 98'ini tahrip ettiği tarihi Musul Kültür Müzesi, 6 yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.

Ali Makram Ghareeb   | 30.11.2020
DEAŞ'ın harabeye çevirdiği Musul müzesi 6 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı

Kerkük

Irak ordusunun Mart 2016'da başlattığı Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında Mezopotamya'nın paha biçilemez tarih ve kültür hazinelerini barındıran müze çatışmalar nedeniyle tahrip olmuştu. 

Müzenin yeniden açılışına Musul yerel hükümet yetkilileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Musul Valiliğinden yapılan açıklamada kentin Mansur Mahallesi'nde yer alan müzede bulunan pek çok tarihi eserin halka açıldığı belirtildi.

Müzenin halka haftada iki gün açılacağı belirtilen açıklamada girişlerin ücretsiz olacağı aktarılarak müze bünyesindeki salon ve alanlarda sergi ve kültürel faaliyetlerin de yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, müzenin açılmasıyla tarihi kente kültürel yüzünü yeniden kazandırmak ve ziyaretçilerle taştığı günleri geri getirmenin hedeflendiği ifade edildi.

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