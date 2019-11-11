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Dünya

Danimarkalı yabancı terörist savaşçı Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı

Türkiye'den sınır dışı edilen Danimarka uyruklu yabancı terörist savaşçı Kopenhag polisi tarafından havalimanında gözaltına alındı.

Davut Çolak   | 11.11.2019
Danimarkalı yabancı terörist savaşçı Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı

Kopenhag

Türkiye'den sınır dışı edilen Danimarka uyruklu yabancı terörist savaşçı (YTS) Kopenhag polisi tarafından havalimanında gözaltına alındı.

Türkiye'de Geri Gönderme Merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla ülkesine gönderilen Danimarkalı YTS, Kopenhag Havalimanı'na gelişinde polis tarafından alındı.

Kopenhag polisinden yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana Türkiye'den Danimarka'ya iade edilmeyi bekleyen 28 yaşındaki Danimarka vatandaşı YTS, yarın hakim karşısına çıkarılacak.

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