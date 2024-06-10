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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Danimarka'da Filistin destekçileri, hükümetin İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Filistin'e destek amacıyla kamplar kuran göstericiler, hükümetten İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Danimarka'da Filistin destekçileri, hükümetin İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti

Ankara

Başkent Kopenhag'da Filistin destekçilerinin geçen hafta kurduğu "Silah Ambargosu Kampı"nda gösteriler sürüyor.

Gösteriyi yürüten grup, açıklamasında Danimarka'nın Gazze'de devam eden soykırıma ve Filistin'deki etnik temizlik suç ortaklığına son vermesi çağrısında bulunuldu.

Danimarka menşeli şirketlerin İsrail'e silah ve ekipman sağlamasını eleştiren göstericiler, "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te soykırım faaliyetleri yürüten apartheid devlete yönelik tam bir silah ambargosu" talep etti.

Göstericiler, talepleri hükümet tarafından karşılanana kadar kampı terk etmeyeceklerini söyledi.

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