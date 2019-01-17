Danimarka vatandaşlığına geçenler için 'tokalaşma töreni' düzenlendi

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, ülkede yeni yürürlüğe giren ve tokalaşmayı mecbur kılan vatandaşlık yasası çerçevesinde Danimarka vatandaşlığına geçmeye hak kazananlar için "tokalaşma töreni" düzenledi.

Fotoğraf: AA/Davut Çolak

KOPENHAG



Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, ülkede yeni yürürlüğe giren ve tokalaşmayı mecbur kılan vatandaşlık yasası çerçevesinde Danimarka vatandaşlığına geçmeye hak kazananlar için "tokalaşma töreni" düzenledi.

Stöjberg, Danimarka Parlamentosunda yeni yıldan önce kabul edilen yasa doğrultusunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Danimarka vatandaşı olabilmeniz için gerekli an bu." ifadelerini kullanarak, vatandaşlık hakkı kazananların yetkililerle tokalaşması gerektiğinin altını çizdi.

Danimarka tarihinde ilk olan törene 9 kişi katıldı. Katılımcılar, Bakan Stöjberg'in elini sıktıktan sonra vatandaşlık belgelerini aldı.

Bu ilk törenin ardından ülke genelinde belediyeler de Danimarka vatandaşlığı hakkı kazanmış kişiler için "tokalaşma töreni" düzenleyecek.

Danimarka medyasına açıklama yapan birçok belediye başkanı kanunu eleştirerek, uygulamanın, "gereksiz bir güç gösterisi" olduğunu söyledi.

Yasa, ağustos ayında İsviçre'nin Lozan kentinde, dini gerekçelerle karşı cinsle tokalaşmayan Müslüman bir çiftin vatandaşlığının iptal edilmesinden hareketle çıkartılmıştı.

Muhabir: Davut Çolak