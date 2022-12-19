Dolar
18.65
Euro
19.79
Altın
1,794.93
ETH/USDT
1,183.90
BTC/USDT
16,729.00
BIST 100
5,373.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'ne katılıyor
logo
Dünya

Danimarka TV kanalı, Faslı futbolcularla ilgili "ırkçı yorumu" için özür diledi

Saadet Firdevs Aparı   | 19.12.2022
Danimarka TV kanalı, Faslı futbolcularla ilgili "ırkçı yorumu" için özür diledi

Kopenhag

Danimarka'da bir televizyon kanalı, Fas Milli Futbol Takımı'ndaki oyuncuları ve ailelerini maymun ailesine benzeten yorumu yayımladığı için Twitter'da özür diledi.

TV 2 News sunucusu Christian Hogh Andersen'in, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını kazandıktan sonra annelerine sarılan ve kutlama yapan Faslı oyuncuların görüntülerinin ardından verilecek maymun ailesi haberine geçişte yaptığı yorum eleştirilere neden oldu.

Andersen, "Katar'daki Faslı oyuncular ve aileleri hakkındaki haberin devamında bir de ısınmak için bir araya gelen bir hayvan ailesi haberimiz var." yorumuyla ikinci haberin sunumunu yaptı.

TV 2 News, olayla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımda, "Hayvanlarla ilgili bir sonraki habere bağlanan yorumlar için son derece üzgünüz. Bunun için özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

TV 2 News'in baş editörü Anne Mette Svane, yorumun "hem yanlış hem de saldırgan" olduğunu kabul etti.

Andersen, karşılaştırmayı kötü niyetle yapmadığını belirterek özür diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye sıfır atık önlemlerini savunmada lider
Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor
Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
ABD'li sanatçı Della Miles'ten göçmenler konusunda dünyaya çağrı

Benzer haberler

Danimarka TV kanalı, Faslı futbolcularla ilgili "ırkçı yorumu" için özür diledi

Danimarka TV kanalı, Faslı futbolcularla ilgili "ırkçı yorumu" için özür diledi

Batı basınında Faslı futbolculara "terörist" benzetmesi yapılması ırkçılığın başka formudur

Fransa'nın dünya kupasını kaybetmesinin ardından çıkan olaylarda 227 kişi gözaltına alındı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverler gole doydu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverler gole doydu
Arjantinli futbolcu Messi, milli formayı giymeye devam edecek

Arjantinli futbolcu Messi, milli formayı giymeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'i kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet