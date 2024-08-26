Dolar
33.99
Euro
37.98
Altın
2,520.57
ETH/USDT
2,723.40
BTC/USDT
63,655.00
BIST 100
9,565.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile yapacakları rövanş maçı öncesi RAMS Park'ta son idmanını gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

Danimarka, Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçiliklerini kapatacak, Afrika'da 3 yeni misyon açacak

Danimarka, son yıllardaki "askeri darbelerin" ardından Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçiliklerini kapatacağını, Senegal, Tunus ve Ruanda'da büyükelçilik açacağını duyurdu.

Salih Okuroğlu  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Danimarka, Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçiliklerini kapatacak, Afrika'da 3 yeni misyon açacak

Ankara

Danimarka, son yıllardaki "askeri darbelerin" ardından Afrika'nın Sahel bölgesinde hareket alanının "son derece kısıtlı" olması nedeniyle Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçiliklerini kapatacağını, Senegal, Tunus ve Ruanda'da büyükelçilik açacağını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Son yıllarda yaşanan bir dizi askeri darbenin ardından Sahel bölgesinde hareket alanının son derece kısıtlı olması nedeniyle Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçilikler kapatılacaktır." bilgisi verildi.

Danimarka'nın Afrika ülkeleriyle ilişkileri açısından "yeni stratejisinin bir parçası olarak" Senegal, Tunus ve Ruanda'da büyükelçilik açacağı belirtilen açıklamada, Mısır, Kenya, Güney Afrika, Nijerya ve Gana'daki büyükelçiliklerde ise diplomatik personel ve kaynakları güçlendirmeye gidilmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Afrika'nın jeopolitik önemi ve uluslararası politikadaki yerinin "hiç bu kadar büyük olmadığı" vurgulandı.

2050'de dünyadaki her 4 kişiden birinin Afrika'da yaşayacağı belirtilen açıklamada, "Dünyadaki her 3 gençten biri Afrikalı olacak. Bu gelişmeler ışığında Avrupa Birliği, Afrika ülkelerinin tercih edilen ortağı olma çabalarını artırmalı ve ihtiyaç duyulan desteği sağlayabilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in değerlendirmesine de yer verildi.

Rasmussen, bu yüzyılın en önemli dış politika sorularından birinin Afrika'nın yönünü daha çok Doğu'ya mı yoksa Batı'ya mı çevireceği olduğunu belirterek, "geleceklerine yön verirken" Danimarka'ya yönelen Afrika ülkelerine karşı ilgili olduklarını kaydetti.

Kıtada "artan Çin ve Rus etkisine" karşı cazip bir alternatif sunduklarını göstermeleri gerektiğini ifade eden Rasmussen, bunu, Afrika'ya daha fazla yatırım yaparak, daha fazla Afrikalının Danimarka'da eğitim görmesini sağlamak için çalışarak yapacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakanın "Mescid-i Aksa" sözlerine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Benzer haberler

Danimarka, Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçiliklerini kapatacak, Afrika'da 3 yeni misyon açacak

Danimarka, Mali ve Burkina Faso'daki büyükelçiliklerini kapatacak, Afrika'da 3 yeni misyon açacak

Dünya Sağlık Örgütü: Yeni M çiçeği salgını kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir

Afrika kıtasında ilk ödeme aracı olarak kullanılan deniz kabuğu "cauri"

BM'den Afrika'da M çiçeği riski altındaki göçmenler ve yerinden edilenler için yardım çağrısı

BM'den Afrika'da M çiçeği riski altındaki göçmenler ve yerinden edilenler için yardım çağrısı
Dünyada yaklaşık 4,4 milyon kişi güvenilir içme suyuna erişemiyor

Dünyada yaklaşık 4,4 milyon kişi güvenilir içme suyuna erişemiyor
BM Genel Sekreteri Guterres, 1945'ten beri değişen dünyaya BMGK’nın ayak uyduramadığını söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, 1945'ten beri değişen dünyaya BMGK’nın ayak uyduramadığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet