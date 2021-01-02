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Dünya

Danimarka’da kuş gribi nedeniyle yaklaşık 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Danimarka’nın Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesinin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı.

Davut Çolak   | 02.01.2021
Danimarka’da kuş gribi nedeniyle yaklaşık 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Kopenhag

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Danimarka’da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur’un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

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