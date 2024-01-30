D-8 üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri, yeni yıl yemeğinde bir araya geldi
Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri, "D-8 Büyükelçileri Yeni Yıl Yemeği" kapsamında bir araya geldi.
D-8 Genel Sekreterliği ve dönem başkanlığını yürüten Bangladeş'in, Ankara Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen "D-8 Büyükelçileri Yeni Yıl Yemeği"ne, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, diğer D-8 üyesi ülkelerin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ ve AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat katıldı.
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, açılış konuşmasında, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bugüne kadar ölümlerin, adaletsizliğin ve bombardımanın durmadığını ifade etmenin çok talihsiz bir durum olduğunu söyledi.
Bangladeş'in, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına destek verdiğini belirten Haq, Mahkemenin, "İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurma talimatı" verdiğini dile getirdi.
Haq, D-8'in son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetmesinden ve birçok kararı uygulamaya koymasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Birlikte çıktığımız yolculuk, üye devletlerimiz arasında ortak refah ve işbirliğine yönelik sarsılmaz taahhütlerden biri olmuştur." dedi.
D-8 Genel Sekreteri, 2024'ün Örgüt için yeni bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor
Imam ise Genel Sekreterliği döneminde, D-8 üyesi ülkeler arasında ticari ilişkileri artırmanın yanı sıra Örgütün görünürlüğünü sadece üye ülkelerde değil küresel olarak da artırmak için elinden geleni yaptığını vurguladı.
Son 2 yılda, sektörel işbirliği ve dış ilişkiler kapsamında önemli başarılar kaydettiklerini belirten Imam, Bakanlık dahil çalışma grupları düzeyinde bir dizi toplantı gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Imam, 2024'ün, D-8'i daha yükseklere taşımayı amaçlayan program ve faaliyetler açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, D-8'in gelecek dönem başkanlığını Mısır'ın üstlenmesinin beklendiğini kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, üye ülkeler arasında sivil havacılık alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla İstanbul'da Sivil Havacılık Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını bildiren Imam, planladıkları tüm faaliyetlerin D-8 için yeni bir dönüm noktası olabileceğine inandığını dile getirdi.
"Yeni üyelerle D-8'i daha da güçlendirmeyi umuyoruz"
Büyükelçi Altuğ, 2024'ün Örgüte barış, birlik, ve dayanışma getireceğini umduğunu, D-8'in zor zamanlarda rolünü uzun süre önce kanıtladığını ve üyeleri arasında işbirliği alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.
1,1 milyarlık nüfusun refahı için çalışan Örgütün potansiyelinin açığa çıkması için hala atılması gereken adımların olduğuna işaret eden Altuğ, D-8'in dikkatini gerektiren en acil ve çarpıcı gelişmenin Gazze'de yaşananlar olduğunun altını çizdi.
Altuğ, yoksulluk, gıda güvenliği, sağlık, iklim değişikliği ve bölgesel çatışmalar gibi sorunlarla boğuşan bir dünyada D-8 işbirliğinin "el üstünde tutulması" gerektiğine dikkati çekerek, "Hedeflerimizi ve ilkelerimizi paylaşan yeni üyelerle D-8'i daha da güçlendirmeyi umuyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından yemekte bir araya gelen katılımcılar, programın sonunda aile fotoğrafı çektirdi.
Örgütün üyeleri arasında Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.