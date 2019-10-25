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Dünya

Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'a azil soruşturmasına kınama

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Donald Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasını kınayan bir karar tasarısı sundu.

Safvan Allahverdi   | 25.10.2019
Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'a azil soruşturmasına kınama

Washington DC

Senato Adalet Komitesi Başkanı Lindsey Graham tarafından sunulan tasarıya Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell da dahil olmak üzere 44 senatörün destek verdiği belirtildi. 

Demokrat Temsilciler Meclisi vekillerine, açılan azil soruşturmasının önce meclis genel kurulunda oylanması çağrısı yapılan tasarıda, ayrıca Donald Trump'a kendisini suçlayanlara karşı çalışma yapmak için yeterli zaman verilmesi ve Cumhuriyetçi vekillerin konuya ilişkin kendi tanıklarını çağırmasına fırsat tanınması gerektiği vurgulandı. 

Senato Genel Kurulunda oylanması beklenen söz konusu tasarının geçmesi durumunda, Trump'a anayasal koruma sağlanacak ve Demokrat vekiller tarafından açılan azil soruşturmasının oylamaya gitmesi gerekecek.  

Senatör Graham'den tepki 

Senatör Graham, tasarıyı sunmasının ardından basın açıklaması düzenleyerek, Temsilciler Meclisinde açılan azil soruşturmasına tepki gösterdi. 

Söz konusu soruşturmayı "gizli faaliyet ve dolandırıcılık" olarak tanımlayan Graham, "Bugün Temsilciler Meclisinde yapılan bu faaliyetin gelecekteki bütün başkanlara tehlike oluşturacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.  

  Demokratların gizli toplantısına tepki sürüyor

Temsilciler Meclisi vekilleri ve eski demokrat yetkililerin, hafta içi Kongrede "Trump'ın Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky'e 2020 başkanlık aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'in yargılanması karşılığında yardım etmek sözü verdiği" iddiasıyla azil işlemi için gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Toplantı esnasında salonu basan Cumhuriyetçi vekiller salona alınmamıştı.

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