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Dünya

Cumhuriyetçi senatörler, BM'den DSÖ'nün bağımsız heyet tarafından denetlenmesini istedi

ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi senatörler, Birleşmiş Miletler'in Kovid-19 salgınıyla mücadelede ABD Başkanı Trump'ın ''başarısız olmakla'' eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütüne bağımısız bir denetim yapması talebinde bulundu.

Betül Yürük   | 24.04.2020
Cumhuriyetçi senatörler, BM'den DSÖ'nün bağımsız heyet tarafından denetlenmesini istedi

New York

ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi senatörler, Birleşmiş Miletler'in (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ABD Başkanı Donald Trump'ın ''başarısız olmakla'' eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımısız bir denetim yapması talebinde bulundu.

Lindsay Graham, Mitt Romney ve Ted Cruz gibi önde gelen isimlerin de yer aldığı Cumhuriyetçi senatörler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e söz konusu taleplerine ilişkin bir mektup gönderdi.

DSÖ'nün salgınla mücadele konusunda attığı adımların denetlemesi için bağımsız bir heyet kurulmasını isteyen senatörler, heyetin örgütün performansını değerlendirerek, reform önerileri sunmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

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