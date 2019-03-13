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Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zuhal Demirci   | 13.03.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Onun yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkum ediyor. Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek."

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