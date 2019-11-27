Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: NATO müttefikleri Türkiye'ye yönelik tehditleri ciddiye almalı
Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.
Turkey is a strong member of NATO with the second largest army in it and wants to join the EU as a full member. But the allies must take threats against Turkey’s national security seriously and work in partnership to overcome them. https://t.co/it0uweALU3— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 27, 2019
Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.