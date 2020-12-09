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Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesi hayal kırıklığı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesinin hayal kırıklığı olduğunu belirterek liderlere bundan kaçınma çağrısı yaptı.

Dildar Baykan   | 09.12.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesi hayal kırıklığı

Washington
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesinin "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek liderlere bundan kaçınma çağrısı yaptı.

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