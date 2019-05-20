Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna'da Gagauz ve Ahıska Türkleri ile Kırım Tatarlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını kabul etti.
Kiev
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama töreninin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Rezidansı'na geçerek Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının temsilcileriyle görüştü.
Görüşmede, Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları, Türkiye'nin kendilerine verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Türkiye'nin her zaman ve her şartta soydaşlarının yanında yer aldığına işaret ederek, desteklerinin süreceğini kaydetti.
Türk sivil toplumu ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi
Oktay, Ukrayna temasları kapsamında Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği rezidansında Türk sivil toplumu ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Görüşmede, inşaat, tarım, imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanları, talep ve sorunlarını dile getirdi.
İş insanlarının talep ve sorunlarının Ukrayna makamlarına en üst seviyede ileteceklerini aktaran Oktay, Türkiye ve Ukrayna arasındaki yaklaşık 6 milyar dolar olan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 10 milyar dolara çıkarılması konusunda kararlı olduklarını kaydetti.
Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Ana Birchall'ı kabul etti
Oktay, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Rezidansı'nda Birchall ile görüştü.
Görüşmede, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi ve yine bu yıl içinde yapılması planlanan Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon toplantılarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca AB-Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir anlayışın egemen olmasına katkı sağlayan Romanya'nın ilkesel duruşunu ve gayretlerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.