Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya'da Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Bükreş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere, Bükreş'e geldi.
Bükreş Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Oktay, daha sonra Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Oktay, şehitlikteki Üç Sütunlu Anıt'a, Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Ardından şehitlik defterini imzalayan Oktay, deftere şunları yazdı:
"Türk milletinin bağımsızlığının nişanesi olan şehitlerimizin huzurunda bulunmaktan şeref duyuyorum. Japonya'dan Cezayir'e, Myanmar'dan Malta'ya, Yemen'den İngiltere'ye kadar dünyanın dört bir yanında istirahatgahları bulunan şehitlerimiz, dün vatanımızın müdafaası için can verdikleri topraklarda bugün birer dostluk köprüsü vazifesi görmektedir. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasın ne büyük zorluklarla elde edildiğini biliyor, şehitlerimizin bir emaneti olarak gördüğümüz vatanımıza inanç ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Aziz Türk milleti için çalışırken şehitlerimizin bizlere bıraktıkları bu mirasın emsalsiz bir değer taşıdığını daima hatırlıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum."
Oktay'a ziyaretinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz eşlik etti.
"Romanya ile yakın ilişkilerimiz var'
Oktay, DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi ev sahipliğinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, Romanya ile Türkiye'nin 6,3 milyar dolarlık bir ticaret hacminin bulunduğunu anımsattı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya ile 10 milyar dolar ticaret hedefi ortaya koyduğunu aktaran Oktay, Romanya'da 10 milyar doları da geri bırakacak fırsatlarla ilgilenmeleri gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin Romanya ile ticaret dengesinin artı değer kaydettiğini belirten Oktay, şunları söyledi:
"1,4 milyar dolarlık artı değer bizim açımızdan önemli. Türkiye ve Romanya'da ilişkilerin artırılmasına dönük son derece olumlu bir atmosfer var. Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı olması hasebiyle hem bölgesel ilişkiler hem de AB ile ilişkilerde bizi desteklemesi nedeniyle yakın ilişkilerimiz var. Bunu fırsata dönüştürebiliriz. Fırsatları değerlendirmek, sorunlarınızı, taleplerinizi dinlemek için buradayım." diye konuştu.
Oktay, toplantının basına kapalı devam eden bölümünde, iş insanlarının sorun ve taleplerini dinledi.