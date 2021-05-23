Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara, Kızılay Meydanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak’ta Cudi Cup Tenis Turnuvası Final Programına katılıyor
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.

Abdullah Yasin Güler   | 23.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti.

Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid nedeniyle yoğun bakımdayken doğum yapan annenin bebeğiyle buluşması duygulandırdı
Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 741 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 danışman heyeti, Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebilme olasılığına dikkati çekti
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Vadili köyünde halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suya hasret KKTC tarımı şahlanacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Her türlü zulmü yapan ve de insanları evlerinden eden zalimlere karşı susmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Her türlü zulmü yapan ve de insanları evlerinden eden zalimlere karşı susmayacağız
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamında yapılacak düzenlemeler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamında yapılacak düzenlemeler ele alındı