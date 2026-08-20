Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali'ye tarihi ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'da program düzenlendi

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke ilişkilerini köklü biçimde geliştirdiğini ve ilişkilerin insani yardımdan stratejik ortaklığa dönüşmesine büyük katkı sağladığını belirterek, "Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı. Güvenliğimizi güçlendirirken Türkiye bizimleydi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011 yılında Somali’ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yılı dolayısıyla başkent Mogadişu’da program düzenlendi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Dışişleri Bakanı Abdusselam Abdi Ali, Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Türkiye mezunları ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Erdoğan'ın ziyaretinin Somali üzerindeki etkileri ve iki ülke ilişkilerinin sonraki yıllarda ulaştığı stratejik boyut ele alındı.

"Türkiye gerçek anlamda yanımızda durdu"

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Erdoğan’ın 2011’de gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke ilişkilerini köklü biçimde geliştirdiğini ve ilişkilerin insani yardımdan stratejik ortaklığa dönüşmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Somali’nin yardıma ihtiyaç duyduğu dönemde Türk kardeşlerinin yanında olduğunu kaydeden Barre, "Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı. Güvenliğimizi güçlendirirken Türkiye bizimleydi. Ekonomimizi geliştirirken ve diplomatik alanda yeniden dünyaya dönerken Türkiye yanımızdan ayrılmayan kardeşimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Somali’ye yaptığı en önemli yatırımlardan birinin eğitim olduğunu vurgulayan Barre, Türkiye’de eğitim gören Somalili öğrencilerin doktor, mühendis, iş insanı ve farklı meslek gruplarının temsilcileri olarak ülkelerine döndüğünü aktardı.

Barre, bunun eğitimin iki ülke arasında kalıcı ilişkiler oluşturduğunun en somut örneklerinden biri olduğunun altını çizdi.

"2026’nın Somalisi, 2011’in Somalisi değil"

Somali’nin son 15 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğine işaret eden Barre, "2026’nın Somalisi, 2011’in Somalisi değil. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geldik." diye konuştu.

Barre, Somali ordusunun terör örgütleriyle mücadelede önemli ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, daha önce korkunun hakim olduğu bazı bölgelerde bugün Somali bayrağının dalgalandığını dile getirdi.

Somali’nin uluslararası kuruluşlarda yeniden etkin biçimde temsil edilmeye başlamasının da ülkenin uluslararası sisteme geri dönüşünün göstergesi olduğunu vurgulayan Barre, hedeflerinin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir Somali oluşturmak olduğunu belirtti.

"İlişkiler kazan-kazan temelinde gelişmeli"

Türkiye ile Somali arasındaki ekonomik ilişkilerin gelecek dönemde karşılıklı fayda temelinde daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Barre, Türkiye’den Somali’ye daha fazla yatırım yapılmasının yanı sıra Somali’de üretilen ürünlerin de Türk pazarına ulaşmasını istediklerini söyledi.

Somali’nin stratejik coğrafi konumu, genç nüfusu ve uzun kıyı şeridinin önemli ekonomik fırsatlar sunduğunu belirten Barre, bu imkanların yatırıma ve üretime dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Barre, iki ülke arasındaki işbirliğini gelecek yıllarda eğitimden ekonomiye, güvenlikten yatırıma kadar her alanda daha güçlü görmek istediklerini kaydetti.

Somali halkı ve devleti adına Türkiye’ye teşekkür eden Barre, "Zor dönemde geldiğiniz için teşekkür ederiz. Somali halkına inandığınız için teşekkür ederiz. Somali gençlerine verdiğiniz destek ve inşa etmek istediğimiz Somali’ye verdiğiniz katkı için teşekkür ederiz." dedi.

Barre, Somali-Türkiye işbirliğinin ve kardeşliğinin kalıcı olması temennisinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ayda 40 bini aşkın hastaya hizmet veriyor

Somali Dışişleri Bakanı Abdusselam Abdi Ali de iki ülke ilişkilerinin son derece ileri bir noktaya ulaştığını belirterek, Erdoğan’ın tarihi ziyaretinin 15. yıl dönümünün büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin Somali’de sağlık alanında yaptığı yatırımlara dikkati çeken Abdusselam Abdi Ali, kısa süre önce Mogadişu Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin müdür yardımcısıyla görüştüğünü bildirdi.

Bakan Abdusselam Abdi Ali, hastanenin ayda 40 bini aşkın hastayı kabul ettiğinin kendisine aktarıldığını ifade ederek, bunun Türkiye’nin Somali sağlık sistemine katkısının büyüklüğünü gösteren önemli bir rakam olduğunu vurguladı.

"Herkesin riskli gördüğü dönemde Erdoğan Somali’ye geldi"

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali de Erdoğan’ın 2011’deki ziyaretinin ülkesi açısından tarihi dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

O dönemde kabinede görev yaptığını anımsatan Sheikhali, uluslararası toplumun Somali’ye gitmeyi riskli gördüğü bir zamanda Erdoğan’ın ülkeye geldiğini, ziyaretin ardından Somali’nin kaderinin değişmeye başladığını ifade etti.

Türkiye’nin Somali’nin devlet yapılanması sürecinde yol gösterici olduğuna dikkati çeken Sheikhali, iki ülke arasındaki dayanışmaya değinerek Somali’nin de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türkiye’ye ilk destek veren ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Mohamed’den işbirliği mesajı

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed de günün tarihi önemine dikkati çekerek, Somali ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliğinin gelecek dönemde de artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi Aktaş: "Bu ziyaret sıradan bir ziyaret değildi"

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş da programı düzenleyenlere teşekkür ederek, 15 yıl önce Somali’nin çok ağır bir kıtlık ve insani krizle mücadele ettiğini hatırlattı.

Uluslararası toplumun önemli bölümünün Somali’yi ulaşılması ve gidilmesi güç bir ülke olarak değerlendirdiği dönemde, dönemin Başbakanı Erdoğan’ın ailesi, kabine üyeleri ve milletvekillerinden oluşan geniş bir heyetle Mogadişu’ya geldiğini belirten Aktaş, "Bu ziyaret sıradan bir ziyaret değildi. Cesaret isteyen, umutsuzluğun yerine umudu koymayı amaçlayan bir ziyaretti." dedi.

Aktaş, ziyaretin Somali’nin uluslararası toplumla yeniden bütünleşmesini hızlandırdığını, Türk kurumlarının da Somali halkıyla birlikte yalnızca insani yardım alanında değil, devlet kurumlarının güçlendirilmesinden altyapıya kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesi, yolların, okulların ve hastanelerin inşa edilmesinin iki ülke ilişkilerinin sembolleri haline geldiğini söyleyen Aktaş, Türkiye’nin temel yaklaşımının Somali’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve kendi kararlarını kendisinin alabilmesi olduğunu vurguladı.

Aktaş, bugün ilişkilerin insani yardım boyutunun çok ötesine geçtiğini, eğitim, sağlık, enerji ve diğer stratejik alanlarda devam ettiğini vurguladı.

"Türkiye mezunları iki ülke arasında köprü"

Türkiye’de eğitim gören binlerce Somalilinin bugün kamu kurumlarında ve özel sektörde görev yaptığını belirten Aktaş, mezunların yalnızca Türkiye’de eğitim alan kişiler olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasında birer "elçi ve köprü" görevi gördüklerini ifade etti.

Türkiye mezunlarının Somali’nin kalkınmasına sağladıkları katkıdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Aktaş, mezunlardan Somali-Türkiye ilişkilerini gelecek nesillere taşımalarını beklediklerini aktardı.

Somali’yi Türkiye açısından önemli bir ortak olarak gördüklerinin altını çizen Aktaş, gelecek 15 yılda Somali’nin kendi kaynaklarıyla daha güçlü biçimde ayağa kalkacağına inandığını belirterek, iki ülke arasındaki kardeşliğin devam etmesi temennisinde bulundu.

Demirci: Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni bir dönem

Program kapsamında düzenlenen panelde konuşan Toronto Üniversitesi Secure Futures Lab Araştırmacısı Ebuzer Demirci de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'yi ziyaretinin, ülkenin uzun yıllar boyunca iç savaş, kıtlık, terör ve siyasi istikrarsızlıkla mücadele ettiği bir dönemde gerçekleştiğini belirterek ziyaretin, Somali açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Somali halkının en ağır şartlarda dahi direnmeye devam ettiğini vurgulayan Demirci, Erdoğan'ın ziyaretinin yalnızca insani yardım bakımından değil, Somali'nin yeniden uluslararası toplumun gündemine gelmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin tarihinin yüzyıllar öncesine dayandığını aktaran Demirci, Osmanlı döneminden itibaren Kızıldeniz ve Hint Okyanusu bölgesinde kurulan temaslara işaret etti.

Demirci, Ahmed Gurey'in Portekizliler ve Etiyopyalılarla mücadelesinden, Seyyid Muhammed Abdullah Hasan'ın İngilizlere karşı direnişine kadar farklı dönemlerde Türklerle Somalililer arasında dayanışma örnekleri görüldüğünü anlattı.

Somali'nin 1960'ta bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye'nin ülkeyi tanıyan devletler arasında yer aldığını hatırlatan Demirci, iki ülke ilişkilerinin sonraki dönemlerde farklı uluslararası şartlardan etkilendiğini, 1990'larda Somali'de yaşanan devlet otoritesi krizinin ise diplomatik ilişkilerin devamlılığını zorlaştırdığını dile getirdi.

Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinin Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, o dönemde birçok ülkenin diplomatik faaliyetlerini ve yardım operasyonlarını Somali dışından yürüttüğünü anımsattı.

Erdoğan'ın ailesi, bakanlar, milletvekilleri ve beraberindeki heyetle Mogadişu'ya gelmesinin uluslararası toplum açısından güçlü bir mesaj oluşturduğunu söyleyen Demirci, ziyaretin ardından Türkiye'nin Somali'deki diplomatik, insani ve kalkınma odaklı faaliyetlerinin hız kazandığının altını çizdi.

Demirci, Türkiye'nin Mogadişu'daki diplomatik varlığının güçlendirilmesi, Türk Hava Yollarının (THY) uçuşlarının başlaması, liman ve havalimanı yatırımları, sağlık hizmetleri, eğitim faaliyetleri, Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının iki ülke arasındaki ilişkileri genişlettiğini ifade etti.

İnsani yardımla başlayan sürecin bugün çok daha kapsamlı bir ortaklığa dönüştüğünü dile getiren Demirci, Türkiye ile Somali'nin artık hidrokarbon, mavi ekonomi, uzay, limanlar ve stratejik işbirliği gibi alanları konuştuğunu belirtti.

Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması, ülkenin Doğu Afrika Topluluğuna katılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi ve borçlarının önemli bölümünün silinmesi gibi gelişmelere de değinen Demirci, Somali'nin özellikle son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Demirci, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un bu süreçteki çabalarının da önemli olduğuna değinerek, Türk ve Somalili yetkililerin iki ülke ilişkilerinin daha ileri taşınması için gösterdiği çalışmalara teşekkür etti.

Demirtaş: Somali, gelecek 10 yılın belirleyici ülkelerinden biri olabilir

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ise Türkiye ile Somali arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünün kutlandığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki tarihi ziyaretinin 15. yıl dönümünün anılmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Somali'ye birçok kez geldiğini anlatan Demirtaş, yeniden Somalililerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

Demirtaş, bugün Mogadişu'da daha güvenli bir ortamda bulunulabilmesini sağlayan sürecin en önemli dönüm noktalarından birinin 19 Ağustos 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaret olduğunu vurguladı.

Türkiye-Somali ilişkilerinin geçmişte yaşananların tekrarından ziyade bundan sonraki dönemde nasıl şekilleneceğinin ele alınması gerektiğini belirten Demirtaş, uluslararası sistemin hızla değiştiği ve küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Demirtaş, güvenlikten ekonomiye, eğitimden ticarete kadar birçok alanda Türkiye-Somali ilişkilerinin ivme kazandığını dile getirdi.

Somali'nin jeopolitik konumuna işaret eden Demirtaş, ülkenin yalnızca Afrika Boynuzu açısından değil, Doğu Afrika, Afrika kıtası ve küresel sistem bakımından da giderek daha önemli hale geldiğinin altını çizdi.

Somali'nin gelecek 10 yıl içerisinde bölgenin ve küresel sistemin belirleyici ülkelerinden biri olabileceğini ifade eden Demirtaş, ülkenin küresel ticaret yollarındaki konumu ile uluslararası güvenlik mimarisinde artan önemine dikkati çekti.

Demirtaş, küresel sistemde yaşanan dönüşümlerin Somali'nin stratejik önemini daha da artırdığını kaydederek, Türkiye-Somali ilişkilerinin kardeşlik temelinde daha fazla pekiştirilerek ve farklı alanlarda derinleştirilerek sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.