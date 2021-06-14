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NATO Zirvesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübünün Kadir Özcan Tesisleri’nde düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı.

Ferdi Türkten   | 14.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.

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