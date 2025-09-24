Dolar
41.45
Euro
48.70
Altın
3,736.74
ETH/USDT
4,173.70
BTC/USDT
113,777.00
BIST 100
11,366.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor.
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki led ekranlarda yansıtıldı.

Zafer Fatih Beyaz  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Yazarlar Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki çağrıları insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur
Manavgat'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda

Türkiye Yazarlar Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki çağrıları insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet