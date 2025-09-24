Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki led ekranlarda yansıtıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki led ekranlarda yansıtıldı https://t.co/0wWWZsstuT pic.twitter.com/1gnqKzLcDQ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 24, 2025
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı