Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Van der Bellen ve Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko ile görüştü.

NEW YORK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Van der Bellen ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Petro Poroşenko ile görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile bir araya geldi.

Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Poroşenko'ya el yapımı bir vazo hediye etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Muhabir: Dildar Baykan