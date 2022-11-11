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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine iştirak etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde bulunan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine iştirak etti

Ankara

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle TDT 9. Zirvesi'ne katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Registan Meydanı'ndaki ağaç dikim törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistan'da ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.

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