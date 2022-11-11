Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'ne katılan liderlerle ağaç dikme törenine iştirak etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde bulunan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.
Ankara
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle TDT 9. Zirvesi'ne katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Registan Meydanı'ndaki ağaç dikim törenine iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistan'da ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.