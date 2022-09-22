Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile yürüttüğü diplomasi sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiğini açıkladı
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.
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