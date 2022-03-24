Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Brüksel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek başladı.
- Olağanüstü NATO zirvesi başladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Macron görüşmesinin ardından Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.
Liderler, daha sonra "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları" toplantısına geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.