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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Fotoğraf: TCCB/ Murat Çetinmühürdar

Brüksel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek başladı.

Macron görüşmesinin ardından Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.

Liderler, daha sonra "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları" toplantısına geçti.

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