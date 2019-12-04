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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Ferdi Türkten   | 04.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarda bulundu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'deki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Erdoğan ile Miçotakis görüştü

Erdoğan, daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

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