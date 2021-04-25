Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 25.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen beş aylık minik Teoman'ın kalbi artık daha 'sağlam' atıyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 4 gündür dünya genelinde en üst seviyede
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Itno'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Itno'ya taziye telefonu