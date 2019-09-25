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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kitaroviç ve Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 25.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kitaroviç ve Miçotakis ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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