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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere başkent Doha'ya geldi.

Ali Kemal Akan   | 20.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Fotoğraf: Murat Kula - AA

Doha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha'ya geldi.

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