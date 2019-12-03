Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi tarafından verilen resepsiyona katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından verilen resepsiyona katıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı.
Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona, eşi Emine Erdoğan ile geldi.
Resepsiyon, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.