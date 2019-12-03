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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi tarafından verilen resepsiyona katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından verilen resepsiyona katıldı.

Ferdi Türkten   | 03.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi tarafından verilen resepsiyona katıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Resepsiyon, basına kapalı gerçekleşti.

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