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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın heyet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden yarın Roma'da görüşecek

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini açıkladı.

Kasım İleri   | 30.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden yarın Roma'da görüşecek

Washington

ABD Başkanı Joe Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.


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