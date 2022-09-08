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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'le görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa görüştü.

Sefa Mutlu   | 08.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'le görüştü

Zagreb

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Milanovic'le baş başa görüşmeye geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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