Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'le görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa görüştü.
Zagreb
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Milanovic'le baş başa görüşmeye geçti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.