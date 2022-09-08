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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul etti.

Sefa Mutlu   | 08.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'i kabul etti

Zagreb

Başbakanlık Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulü öncesi Başbakanlık'ta şeref defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic heyetler arası görüşmede bir araya geldi

Başbakanlık Binası'nda Plenkovic'i kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.

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