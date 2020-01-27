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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler." dedi.

Mehmet Tosun   | 27.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan Libya konusunda şunları söyledi:

"Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler."


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