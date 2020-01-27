Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/PH7vJTduMF— AA Canlı (@AACanli) January 27, 2020
Erdoğan Libya konusunda şunları söyledi:
"Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler."
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