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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan   | 15.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Bali

Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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