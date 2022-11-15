Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Bali
Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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