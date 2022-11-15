Dolar
18.61
Euro
19.37
Altın
1,778.20
ETH/USDT
1,275.00
BTC/USDT
16,918.00
BIST 100
4,611.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşuyor ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sağlık" başlıklı oturumda konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan   | 15.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar - TCCB

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Teröre destek veren ülkeler var
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'i taburcu edildi, 23'ünün tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderlerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bali'de MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı
STK'lerden İstanbul'daki terör saldırısını kınayan ortak açıklama

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlerden beklentimiz, "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına gönüllü şekilde katılmanız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'deki seçimle birlikte olumlu haberler geliyor, temennim F16 konusunu geliştirelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet