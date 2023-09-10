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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

Yeni Delhi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

10.09.2023


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