Dolar
9.44
Euro
10.97
Altın
1,802.06
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,509.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP TBMM Grup Toplantısı
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ilk devlet başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

Mehmet Tosun   | 26.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ilk devlet başkanı oldu

Fuzuli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

​​​​​​​Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde
Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman
Son bir ayda her 100 koronavirüs vakasından 35'ini çocuklar ve gençler oluşturdu
Kovid-19'a yakalanan 'aşı karşıtı' kadın: Bu saatten sonra kaçış yok

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ilk devlet başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ilk devlet başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Musa Eroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti