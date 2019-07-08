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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ediyor
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Butmir'deki Türk askerlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Butmir'deki Türk askerlerini ziyaret etti.

Ferdi Türkten   | 08.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Butmir'deki Türk askerlerini ziyaret etti

Saraybosna

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında ilk olarak Butmir Askeri Üssü'nde bulunan Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığına ziyarette bulundu.

Erdoğan, Komutanlığa gelişinde askeri tören mangasını selamladı.

Birlikte bulunan askerlerle öğle yemeği yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sırasında bazı askerlerle sohbet etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. 

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