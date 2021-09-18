Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,395.80
BTC/USDT
47,904.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek.

Barış Gündoğan   | 18.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek. Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de hitaplarını gerçekleştirecek.

Ziyaret vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacağı bildirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne katılması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti
Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'da Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericiler polisle çatıştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlarımızı eğitim öğretimin her kademesinde kalitenin yükseltilmesine teksif edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından New York'ta iki sergi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Uluslararası eşit statümüz tanınmazsa asla resmi müzakere sürecine geçmeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Uluslararası eşit statümüz tanınmazsa asla resmi müzakere sürecine geçmeyeceğiz
BM Zirvesi'nde Afganistan, Kovid-19 ve iklim değişikliği konuları öne çıkacak

BM Zirvesi'nde Afganistan, Kovid-19 ve iklim değişikliği konuları öne çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı