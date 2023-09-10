Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
Yeni Delhi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.
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Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için atılacak adımlar, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
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