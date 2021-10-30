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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Ankara

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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