COP27 ve Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel su güvenliği için ortak girişim başlattı
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Başkanlığı ve Dünya Meteoroloji Örgütü, su güvenliğine dair sorunları ve iklim değişikliğine uyum genelinde çözümleri ele almak için iş birliğini öngören ortak girişim başlattı.
İstanbul
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Başkanlığı ve Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), su güvenliğine ilişkin sorunları ve iklim değişikliğine uyum genelinde çözümleri ele almak amacıyla kapsayıcı iş birliğini öngören ortak girişim başlattı.
COP27 Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Su Uyum veya Dayanıklılık Eylemi (AWARe-Action on Water Adaptation or Resilience)" adı verilen girişim, 2023 BM Su Konferansı'ndan başarılı sonuçlar alınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor ve "Su ve İklim Koalisyonu", "Uyum Eylem Koalisyonu" ve "Marakeş Ortaklığı"nı bir araya getiriyor.
Girişimin tanıtımı, Mısır Su Sistemleri ve Sulama Bakanı Hani Sewilam, Mısır Dışişleri Bakanlığı İklim, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcısı Büyükelçi Ayman Amin Tharwat ve DMÖ Genel Sekreter Yardımcısı Elena Manaenkova'nın katılımıyla, COP27'nin Su Tematik Günü'nde yapıldı.
Açıklamada girişimle ilgili görüşlerine yer verilen COP27 Başkanı Samih Şukri, şunları kaydetti:
"Büyüyen bir nüfustan dolayı artan su talebi ve değişkenlik gösteren arz, sağlam bir ekonomi için zorluk teşkil ediyor. Bizler uyum konusunda çözümler tasarlamak ve uygulamak için çalışırken, tartışmalarda ve eylemlerde, su yönetimi ön plana çıkarılmalıdır. Su hayattır. Yaşamları ve geçim kaynaklarını sürdürmek için hayati öneme sahiptir. AWARe girişimi aracılığıyla, dünyanın kırılgan topluluklarının ve ekosistemlerinin karşılaştığı zorlukları hafifletmek için paydaşları bir araya getiriyoruz."
Bakan Sewilam ise "Küresel su krizi, dünya çapında milyarlarca insanı etkiliyor. AWARe girişimi, suyu iklim değişikliğine uyumun anahtarı olarak ele almak için kapsayıcı iş birliğini harekete geçirerek yan faydalar da sağlayacak ve dayanıklılığı artıracak." değerlendirmesinde bulundu.
Manaenkova da "Meydana gelen doğal afetlerin yüzde 74'ü suyla ilgili ve toplumlara yardım etmek için çok daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Toplulukları koruyan ve iklim kaynaklı tehditleri sınırlayan etkili afet yönetimi stratejileri oluşturmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, AWARe girişiminin eylemde üç önceliğe odaklanacağı belirtilerek, bunlar "dünya çapında su kayıplarının önüne geçilmesi ve su tedarikinin geliştirilmesi", "suyla ilgili ortaklaşa uyum eylemi için ortak politika ve yöntemlerin önerilmesi ve desteklenmesi" ve "su ve iklim eylemi arasındaki iş birliğinin teşvik edilmesi" olarak sıralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.