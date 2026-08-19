COP17 kapsamında "2026 Yüksek Düzeyli Sürdürülebilir Finansman Forumu" Moğolistan'da başladı

Moğolistan Ulusal Haber Ajansı MONTSAME'in haberine göre Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Uilstuguldur Altankhuyag, başkent Ulan Batur'daki UNCCD'ye Taraf Devletler Konferansı'nın 17'ncisi kapsamında düzenlenen iklim riskleri karşısında arazi, su ve doğaya yönelik yatırımların desteklenmesi ve sürdürülebilir finansman modellerinin geliştirilmesi konulu forumda konuştu.

Altankhuyag, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğini belirterek aşırı sıcaklıklar, orman yangınları, kuraklıklar ve yıkıcı sellerin çevreye ve insanlara büyük zararlar verdiğini ifade etti.

Bu durumların devam etmesi halinde insanların varoluş ve yok oluş arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağını vurgulayan Altankhuyag, "Dünyamızın, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren bir hasta gibi kritik bir duruma geldiğini görüyoruz." dedi.

Altankhuyag, insanlığın doğaya özen göstermek ve saygı duymak gibi ortak bir hedef etrafında birleşmesi gerektiğinin altını çizerek bozulmuş arazileri iyileştirmek ve kuraklığa karşı direnç oluşturmak için 2030'a kadar yıllık en az 355 milyar dolarlık yatırım gerektiğini hatırlattı.

Buna rağmen bugüne kadar yalnızca 77 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleştiğini, bunun da doğayı koruma ve iyileştirme çabalarına yönelik en büyük zorluklardan biri olduğunu ifade eden Altankhuyag, şunları kaydetti:

"Bu kritik aşamada, Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsünün bir raporuna göre, küresel askeri harcamaların 2,9 trilyon ABD doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması son derece üzücü. Bu muazzam harcamanın ve bu mali kaynakların, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönlendirilmiş olsaydı, insanlığın gelişimi ve ilerlemesi üzerinde ne kadar olumlu etki yaratabileceğini düşünün."