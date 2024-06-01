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İtalya’nın başkenti Roma’da Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
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Dünya

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler kamp alanını yeniden kuruyor

ABD'nin New York kentinde öğrenciler, Columbia Üniversitesi'ndeki sınıf buluşmalarında Filistinlilere destek amacıyla yeniden kamp kurmaya başladı.

Islam Doğru  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler kamp alanını yeniden kuruyor Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

AA kameramanının dron ile kaydettiği görüntülerde Filistin destekçisi öğrencilerin kampüsteki alana tekrar çadır kurdukları görülüyor.

Alandaki öğrenciler, “savaş suçlusu” ifadeleriyle eleştirdikleri üniversite yönetiminin, İsrail'in Gazze soykırımını destekleyen şirketlerle yollarını ayırması için “Siz kazanç sağlarken Refah yanıyor”, “Bütün gözler Refah’ta” yazılı afişler astı.

01.06.2024

Üniversitede dün kurulmaya başlanan destek kampına katılımın artması bekleniyor.

ABD'de başlayan kampüs gösterileri dünyaya yayıldı

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirmiş, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.

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