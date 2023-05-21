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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatının Kosova bölümü başladı

ABD, NATO müttefikleri ve ortak ülkeler arasında hazırlık ve birlikte çalışabilirlik oluşturmak için tasarlanmış, ABD Avrupa Komutanlığınca yönetilen çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatının Kosova bölümü düzenlenen törenle başladı.

Eren Beksaç  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Çok uluslu "Defender Europe 2023" tatbikatının Kosova bölümü başladı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Priştine

Kosova'nın başkenti Priştine'nin ana meydanında düzenlenen ve Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) askeri ekipmanlarının da sergilendiği törene, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti'nin yanı sıra bakanlar, belediye başkanları, ülkede görev yapan büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, törende yaptığı konuşmada, Kosova'nın gücünün sadece silahlarında değil, sahip olduğu ve her geçen gün geliştirdiği dost bağlarında da yattığını söyledi.

Tatbikatın, özellikle Avrupa kıtasının en genç ordusu, FSK için birçok açıdan tarihi olduğunu belirten Osmani, "Birlik ve işbirliğimizin daha güvenli ve barışçıl bir geleceğin anahtarı olduğunu kanıtlayarak, bizi bölmeye çalışan güçlere karşı birlikte daha güçlüyüz. Defender 23'ün birincil amacı, ABD'nin ve müttefik kuvvetlerinin potansiyel saldırganlara karşı askeri ve muharebe kabiliyetini göstermek, Avrupalı ​​müttefiklere ve ortaklara kıtanın potansiyel saldırılara karşı güvende olduğuna dair güvence vermektir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kurti de "Defender Europe 2023"ün bugüne kadar Kosova'da gerçekleşmiş en büyük askeri eğitim olduğuna dikkati çekerek, "İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne, barış ve demokrasiye inanan bir ülke olarak Avrupa kıtasının güvenliği bizim hayati çıkarımızdır. Defender Europe 23, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden 15 ay sonra gergin bir ortamda düzenleniyor ve bu haliyle sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle, öngörülen ve öngörülemeyen tehditlerle yüzleşmeye hazırlanmak zorunludur." diye konuştu.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ise konuşmasında barışın, Kosova'nın tek yolu olduğuna vurgu yaparak, "Hedefimiz bir ve tek, NATO üyeliği. Bu nedenle Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir parçası olmak için gereken her türlü yükümlülüğü yerine getireceğiz." dedi.

22 Nisan'da başlayan ve 23 Haziran'da sona erecek tatbikata, 20'den fazla ülkeden 17 bin asker katılıyor. 10 ülkede gerçekleşen "Defender Europe '23" tatbikatının Kosova bölümü 2 Haziran'da tamamlanacak.

Kosova, tatbikata 1300 askeriyle katılıyor.

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