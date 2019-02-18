İsrailli gazeteci Oshrat Kotler, "Çocuklarımızı askere gönderiyoruz, hayvana dönüşmüş olarak geri alıyoruz. Bu, işgalin bir sonucu." dedi.

KUDÜS

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda haber sunan gazeteci Oshrat Kotler, Kanal 13'te sunuculuğunu yaptığı haber bülteninde, gözaltındaki Filistinli bir baba ile 15 yaşındaki oğluna 5 İsrail askeri tarafından işkence edilmesine ilişkin haberin ardından söz konusu insanlık dışı muameleyi eleştirdi.

Elleri ve ayaklarının yanı sıra gözleri bağlı olan gözaltındaki Filistinli baba ve oğula işkence yapılmasına ekrandan tepki gösteren Kotler, "Çocuklarımızı askere gönderiyoruz, hayvana dönüşmüş olarak geri alıyoruz. Bu, işgalin bir sonucu." ifadelerini kullandı.

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Filistinlilere işkence yapan askerleri hedef alan eleştirisinin ardından Kotler, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere birçok sağcı liderin eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kotler'in sözlerinin "kınanması" gerektiğini söyleyen Başbakan Netanyahu, "İsrail ordusundaki askerlerle gurur duyuyor ve onları çok seviyorum." diye konuştu.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Eğitim Bakanı ve Yeni Sağ Partisi lideri Naftali Bennett de Kotler'in "kafasının karışık" olduğunu iddia ederek, İsrailli sunucuyu eleştirdi. Bennett'in partisi de yaptığı yazılı açıklamayla Kotler hakkında soruşturma başlatılması için savcılığa başvuracaklarını duyurdu.

Oshrat Kotler, artan tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Benim çocuklarım ve onların arkadaşlarının hepsi asker. Ben sadece bizim 'kontrolümüz altındaki' Filistinlilere zarar veren askerleri kastettim." ifadelerini kullandı.

Filistinli bir şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Ocak'ta gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan Filistinli bir baba ile oğlu, kendilerine işkence eden askerler hakkında soruşturma başlatılması için İsrail makamlarına başvurmuştu.

İşkenceci 5 asker, 10 Ocak'ta gözaltına alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.



