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Dünya

Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan "Çocuk Market" projesi İngiltere'ye taşındı

İmam Mahmut Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için daha önce Türkiye'de başlattığı "Çocuk Market" projesini, yeni görev yeri İngiltere'deki bir camiye taşıdı.

Zuhal Demirci   | 28.10.2022
Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan "Çocuk Market" projesi İngiltere'ye taşındı Fotoğraf: Atilla Üstün/AA

Londra

İmam Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için daha önce Türkiye'de başlattığı "Çocuk Market" projesini, yeni görev yeri İngiltere'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi'ne de taşıdı.

İstanbul'da Hacı Osman Torun Camisi imamlığı görevinin ardından İngiltere'nin Luton kentindeki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi'nde bu yıl görevine başlayan Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için çeşitli projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

İmam Eroğlu, son olarak 1,5 metre boyunda 5 raf olarak hazırladığı dolabı görev yaptığı caminin bir köşesine yerleştirdi.

Hayırseverlerin getirdiği süt, şekerleme, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için ikramda bulunuyor.

"Yavrularımızın zihninde güzelliklerin oluşmasını amaçlıyoruz"

İmam Eroğlu, camide "Çocuk Market" projesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu fikri Türkiye'den sonra Avrupa'ya da taşıdıklarını belirterek, "Buradan kasıt, yavrularımızın zihninde güzelliklerin oluşması, gelecek nesillerin zihinlerinde güzel tohumlar oluşturabilmek." dedi.

Camiye gelen her çocuğun namazdan sonra "Çocuk Market"teki raftan yiyecek ve içecek alabileceğini dile getiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreklilik arz eden bir proje. Projenin devamı için de hayırseverlerimiz sıraya girmiş durumda. Bundan sonraki süreçte ürün bittikçe, buraya ürün gelecek ve geldikçe yavrularımıza ikram edildikçe de güzellikler büyüyecek. Bu projeyi oluşturma fikrini veren, oluşturan ve burada gelişmesine vesile olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum."

"En önemli hedefimiz, buradaki çocukları camiye gelmeye teşvik etmek"

Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Atilla Üstün de Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Camisi'nde ilk "Çocuk Market"i açtıklarını belirterek, "Birçok hedefimiz var ama ilk ve en önemlisi, buradaki çocukları camiye gelmeye teşvik etmek." dedi.

Çocuklar her camiye geldiklerinde "Çocuk Market" sayesinde ikramda bulunacaklarını vurgulayan Üstün, "Onları sevindirmek, gönüllerini almak, daha çok camide olmaları için güzel bir proje. Buradaki bütün hocalarımızdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan "Teravih Treni" oyununu da İngiltere'ye taşımıştı

İmam Eroğlu, daha önce çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek için İstanbul'da başlattığı büyük beğeni toplayan "Teravih Treni" oyununu yeni görev yeri İngiltere'ye de taşımıştı.

Eroğlu'nun, cami içinde çocuklarla oynadığı "Teravih Treni" oyunu, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Filistinli model Hadid'in de dikkatini çekmiş ve İstanbul'daki camide çekilen oyunun görüntülerini kendi hesabından paylaşmıştı.

Hadid'in paylaşımının ardından oyun dünyanın gündemine oturmuş ve çok sayıda ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı.

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