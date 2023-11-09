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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çocuk hakları kuruluşu Eurochild'dan AB'ye "İsrail'in savaş suçlarına karşı durması" çağrısı

Brüksel merkezli çocuk hakları kuruluşu Eurochild, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze'de özellikle çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına karşı durmaya davet etti.

Selen Valente Rasquinho  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Çocuk hakları kuruluşu Eurochild'dan AB'ye "İsrail'in savaş suçlarına karşı durması" çağrısı

Brüksel

Kuruluşun iletişim direktörü Davide Rambaldi'nin AA muhabiriyle paylaştığı yazılı açıklamada, "AB, din, milliyet veya ikamet yeri ne olursa olsun sivilleri eşit şekilde desteklemeli ve tüm tarafları eşit şekilde sorumlu tutmalıdır. Bunun aksi, AB'nin insani krizlere tepkisinde kabul edilemez bir 'çifte standart' sergileyecek ve sonuçta AB'nin iç sosyal, demokratik ve uluslararası güvenilirliğine zarar verecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca AB'nin tüm kurumları ile üye ülkelerinin diplomatik nüfuzlarını, ateşkes, insani yardıma sürekli erişim ve sivillerin toplu cezalandırılmasında rol oynayanların hesap verebilirliğinin sağlanması için kullanması istendi.

Açıklamada, "AB yöneticilerini İsrail'in Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına ve toplu cezalandırmalara karşı durmaya çağırıyoruz. Yaratılan korku ve dehşet duygusundan en çok etkilenenler çocuklardır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 34’ü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 351'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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