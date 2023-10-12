CNN: Biden "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler görmedi
CNN'in haberinde, Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.
Ankara
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