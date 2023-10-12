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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

CNN: Biden "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler görmedi

CNN'in haberinde, Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

Saadet Firdevs Aparı  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
CNN: Biden "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler görmedi

Ankara

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