Çinli insan hakları savunucusu avukat kapalı kapılar ardında yargılanıyor

Çin'de hapisteki insan hakları savunucusu avukat Vang Çuancang'ın kamuya kapalı olarak yargılanacağı bildirildi.

TIANJIN

Tanjin Halk Mahkemesi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "yargılamada devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin konu edileceği" gerekçesiyle duruşmaların kamuya kapalı olarak yürütülmesine karar verildiği belirtildi.

Bir grup insan hakları savunucusu avukat hakkında 2015 yılında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Vang Çuancang'ın yargılanmasına, ülkenin kuzeyindeki Tanjin kentinde başlandı.

Duruşma sırasında polisler, Tanjin'deki mahkeme salonunun bulunduğu binayı kordon altına aldı. Gazetecilerin, yabancı diplomatların ve Vang'ın destekçilerinin binaya yaklaşmasına izin verilmedi.

Vang'ın eşi Li Vinzu, duruşma sırasında, resmi güvenlik görevlilerinin, yaşadığı apartman kompleksinden dışarı çıkmasını engellediğini belirtti.

Li, devletin kocasına atadığı avukatın kendisini arayarak davanın başladığını bildirdiğini ancak sonucuna dair bilgi vermediğini ifade etti.

Vang, 2015 yılında ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 avukat ve insan hakları aktivistiyle gözaltına alınmıştı. Avukat, 3 yıldır ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmüyor.

Avukat Vang, insan hakları savunucularına yönelik operasyonun ardından hala yargı önüne çıkarılmayan tek kişiydi. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin bazılarına "iktidarı yıkmaya çalışmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezaları verilmişti. Diğer sanıklar ertelenen hapis cezaları veya kefaletle serbest bırakılmış, bazıları adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Muhabir: Emre Aytekin