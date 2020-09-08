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Dünya, Koronavirüs

Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu

Çinli ilaç firması Sinovac Biotech, şirket çalışanlarına ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Sümeyye Dilara Çelik   | 08.09.2020
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Şirket sözcüsü Peicheng Liu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin şirket çalışan ve ailelerine, gönüllü olarak aşının vurulması için teklif götürüldüğünü ve bu kişilere aşı yapıldığını belirtti.

Liu, Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşının üçüncü aşama klinik deneylerinin sürdüğünü ifade etti.

Şirketin Genel Müdürü Weidong Yin, ürettikleri aşının küresel pazara girmesinin, son faz denemelerinden gelecek sonuçlara bağlı olduğunu söyledi.

Aşının onay alma sürecinin yıl sonunda tamamlanmasını beklediklerini vurgulayan Yin, "Aşı, önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimlerinde tekrarlayan salgınları da önleyecek" dedi. Aşının fiyatıyla ilgili de konuşan Yin, "Şu an için aşıya bir fiyat belirlenmedi. İnsanların beklediği gibi yüksek bir fiyat olmayacak, makul bir fiyat olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sinovac şirketi, birkaç ülkeden sipariş alındığını ve bazı ülkelerde üçüncü aşama denemelerinin yürütüldüğünü açıkladı.

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